Вихований Ромео та позитивна Джульєтта: 7 вихованців ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати сімох собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Лев».

Тож, нову домівку шукають:

КАСІОПЕЯ, 8 років. Місце відлову: вул. Чигиринська. Шикарна і життєдіяльносна мадам, всім би так виглядати в її віці. Приїхала до нас на повторну вакцинацію.

РОМЕО, 3 роки. Місце відлову: вул. Стрийська. Маленький, вихований чоловічок. Очевидно, проживав в сім’ї. Вміє гуляти на повідку і сидіти на ручках.

ДЖУЛЬЄТТА, 3 роки. Місце відлову: вул. Стрийська. Хороша і дуже позитивна тьотя. Пухнаста, товстенька, слухняна і абсолютно ручна.

КЛАРА, 4 роки. Місце відлову: вул. Пасічна. Тендітна дівчинка, тихенька і скромна. Приїхала на повторну вакцинацію. Але хотілося б знайти для неї сім’ю.

АМУР, 4 роки. Місце відлову: вул. Жасминова. Високий, серйозний, розумний і дуже засмучений. Можливо, жив і служив десь на охороні.

ДЖЕКІ, 5 років. Місце відлову: вул. Під Дубом. Квартирний, домашній хлопчик. Вже не вперше тинявся вулицями і мало не потрапив під колеса машини.

ДАРА, 6 років. Місце відлову: вул. Жасминова. Волелюбна собачка, яка звикла жити своїм життям. Тим не менше, прийшла до нас на щорічну вакцинацію.

Зазначимо, що ЛКП «Лев» працює щодня з 8:00 до 20:00 год. За адресою: м. Львів, вул. Промислова, 56. Контактний телефон (068) 535-45-45

Фото: Марта Сирко