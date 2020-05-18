«Виходь за мене заміж». П’яний водій покликав у РАЦС патрульну, яка склала на нього протокол

Львівські патрульні за вихідні оформили 33 протоколи на водіїв за керування транспортними засобами в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння. Зокрема, стався і курйозний випадок: один з водіїв у протоколі, який на нього склала патрульна, написав «Виходь за мене заміж». Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Як зазначають у патрульній поліції, порушника зупинили вчора, 17 травня, близько 22 год. на вулиці Науковій. Він в присутності свідків пройшов перевірку на стан сп’яніння. Пристрій Drager показав результат – 1, 87 проміле.

На водія винесли постанову за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП та склали протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Львів’янина відсторонили від керма і він запевнив, що йде додому. Однак, майже через три години цей автомобіль патрульні побачили на перехресті вулиць Стрийська-Наукова.

Транспортний засіб зупинили і за кермом був той самий чоловік. Цього разу перевірка на стан сп’яніння показала ще більший результат – 2,02 проміле.

Львів’янин в поясненнях став ще оригінальнішим і покликав патрульну у РАЦС. Так, у протоколі, який на нього склала патрульна за керування в нетверезому стані, 29-річний водій автомобіля ВАЗ написав таке пояснення: «Виходь за мене заміж».

Чоловік отримав аналогічні адмінматеріали і заснув в своєму автомобілі до ранку. Протоколи скерують до суду для подальшого розгляду.