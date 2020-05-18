В Одесі обвалилася частина житлового будинку

У понеділок, 18 травня, в Одесі стався обвал частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Обрушення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир сталося на вул.Торговій, 20 у місті Одеса.

З будинку рятувальники вивели 8 мешканців, у тому числі 2 дітей. У результаті обвалу частково пошкоджено три квартири, де проживало 17 осіб, які на момент обрушення були відсутні. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС