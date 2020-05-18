ОСТАННІ НОВИНИ

У лікарні швидкої допомоги Львова вперше провели ендоскопічну резекцію легені

Вероніка Рой

|

На базі першого хірургічного відділення Центру хірургії, що у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова, відтепер функціонуватиме новий медичний напрям – т оракальна хірургія. Спеціалісти проводитимуть діагностику та оперативне лікування захворювань органів грудної клітки. Про це Львівському порталу повідомили  пресслужбі Львівської міської ради.

 

Торакальний хірург Юрій Король уже провів першу в історії лікарні таку операцію – ендоскопічну краєву резекцію легені.

«Пацієнтка поступила зі спонтанним пневмотораксом – її легеня тріснула і в плевральній порожнині з’явилось повітря. Спровокований такий стан найчастіше вродженими бульозними змінами, що у її випадку були на краю правої легені. Саме тому пацієнтці провели ендоскопічне операційне втручання, під час якого видалили хвору ділянку легені та поставили дренаж. Тож зараз вона почувається добре та готується до виписки», – повідомили в міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...