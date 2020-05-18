У лікарні швидкої допомоги Львова вперше провели ендоскопічну резекцію легені

На базі першого хірургічного відділення Центру хірургії, що у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова, відтепер функціонуватиме новий медичний напрям – т оракальна хірургія. Спеціалісти проводитимуть діагностику та оперативне лікування захворювань органів грудної клітки. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі Львівської міської ради.

Торакальний хірург Юрій Король уже провів першу в історії лікарні таку операцію – ендоскопічну краєву резекцію легені.

«Пацієнтка поступила зі спонтанним пневмотораксом – її легеня тріснула і в плевральній порожнині з’явилось повітря. Спровокований такий стан найчастіше вродженими бульозними змінами, що у її випадку були на краю правої легені. Саме тому пацієнтці провели ендоскопічне операційне втручання, під час якого видалили хвору ділянку легені та поставили дренаж. Тож зараз вона почувається добре та готується до виписки», – повідомили в міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Фото: ЛМР