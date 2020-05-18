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Судитимуть мешканця Нового Роздолу, який оформив кредити на чужі імена

Ольга Денисяка

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Поліцейські повідомили про підозру раніше судимому 40-річному мешканцю Нового Роздолу, який оформив кредити на чужі імена. Так, він привласнив майже 70 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

З грудня 2019 до березня 2020 року зловмисник вкрав у трьох мешканців Нового Роздолу мобільні телефони, банківські картки та паспорти.

Згодом, використовуючи їхні особисті дані, він втрутився у роботу електронної системи одного з банків. Таким чином він привласнив кошти з кредитних карток та оформлив кредити на їх імена.

«Загалом правоохоронці встановили 19 випадків незаконного втручання у роботу банківської системи. Внаслідок чого 40-річний раніше судимий мешканець Нового Роздолу привласнив майже 70 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні крадіжи, шахрайства, викрадення документів та втручання в роботу комп’ютерних мереж. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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