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Польща хоче профінансувати реконструкцію очисних споруд на Львівщині

Вероніка Рой

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Національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами Польщі оголосив конкурс заявок на будівництво, розширення, модернізацію очисних споруд та систем каналізаційних мереж у рамках програми «Інвестиції в управління стічними водами за межами країни». Участь у конкурсі можуть взяти і міста та села Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Подавати зявки від міст і сіл Львівщини для участі в проєкті можна впродовж місяця в департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

«Це дуже важливий проєкт для Львівщини. Адже питання каналізування гостро стоїть в регіоні. Кожен такий проект – це величезні витрати, які зазвичай непідйомні для маленьких містечок і сіл. Тому закликаємо очільників громад області активно подавати заявки на участь в проекті і покращувати екологічний стан своїх населених пунктів. А ми своєю чергою готові долучитися у співфінансуванні», – зазначив  директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації Руслан Гречаник.

За умовами проєкту, фінансування можна отримати на будівництво, розширення, модернізацію очисних споруд та систем каналізаційних мереж, а також на розробку проектно-кошторисної документації. Підтримка надається у вигляді пільгового кредиту до 20 років в обсязі до 90% витрат. Решту – 10% на умовах співфінансування готовий забезпечити департамент екології та природних ресурсів ЛОДА  спільно з департаментом міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва.

Зазначимо, у Львівській області централізованим водовідведенням охоплено лише 77,7 % міського населення, у селищах міського типу – 27,8 %, а у сільських населених пунктах лише 1,1 %.

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