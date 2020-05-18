Польща хоче профінансувати реконструкцію очисних споруд на Львівщині

Національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами Польщі оголосив конкурс заявок на будівництво, розширення, модернізацію очисних споруд та систем каналізаційних мереж у рамках програми «Інвестиції в управління стічними водами за межами країни». Участь у конкурсі можуть взяти і міста та села Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Подавати зявки від міст і сіл Львівщини для участі в проєкті можна впродовж місяця в департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

«Це дуже важливий проєкт для Львівщини. Адже питання каналізування гостро стоїть в регіоні. Кожен такий проект – це величезні витрати, які зазвичай непідйомні для маленьких містечок і сіл. Тому закликаємо очільників громад області активно подавати заявки на участь в проекті і покращувати екологічний стан своїх населених пунктів. А ми своєю чергою готові долучитися у співфінансуванні», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації Руслан Гречаник.

За умовами проєкту, фінансування можна отримати на будівництво, розширення, модернізацію очисних споруд та систем каналізаційних мереж, а також на розробку проектно-кошторисної документації. Підтримка надається у вигляді пільгового кредиту до 20 років в обсязі до 90% витрат. Решту – 10% на умовах співфінансування готовий забезпечити департамент екології та природних ресурсів ЛОДА спільно з департаментом міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва.

Зазначимо, у Львівській області централізованим водовідведенням охоплено лише 77,7 % міського населення, у селищах міського типу – 27,8 %, а у сільських населених пунктах лише 1,1 %.