На Зеленій відреставрували австрійські вікна

Реставратори завершили відновлення вікон у будинку на вулиці Зеленій, 5д. Робота над ними тривала впродовж двох місяців. Координувало реставраційні роботи ЛКП «Бюро спадщини» в рамках програми співфінансування з мешканцями. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини»

Реставратор Василь Гришканич розповів, що старі австрійські вікна були деформовані як часом, так і пошкоджені внаслідок неправильного догляду. Якщо з’являлась певна щілинка, то її, як правило, просто закладали шматтям. Це призводило до того що конструкція викривлювалась. Фахівці відновили деформовану конструкцію вікон та повернули їм білий колір.

«Було досить багато втрачених елементів, наприклад, зберігся лише один карниз. Інші довелось відновлювати. Бувало, що на «коробці» були оригінальні австрійські завіси, а на самій стулці – радянські. Особливо багато таких випадків було під час війни, коли місто бомбили. Через це завіси вилітали і з часом безповоротно втрачались», – додав реставратор.

Відновлювали історичні вікна упродовж двох місяців під координацією ЛКП «Бюро спадщини» в рамках програми співфінансування з мешканцями.

«Вікна та двері – це важливі деталі, які є окрасою історичних будівель і їх важливо зберігати, адже вони автентичні. Власне програми співфінансування мають на меті допомогти власникам квартир у історичних будинках відновити ці елементи, а також завдяки таким програмам у місті зростає кількість майстрів-реставраторів, які мають змогу працювати над відновленням спадщини міста», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Програма співфінансування реставрації історичних вікон у Львові передбачає, що місто сплачує 60% вартості робіт, інші 40% – власник будинку.

Фото: Бюро спадщини