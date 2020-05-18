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На Львівщині через отруєння чадним газом госпіталізували вісьмох людей

Соломія Головіна

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У Львівській області 17 травня восьмеро людей потрапили у лікарні через отруєння чадним газом. Серед постраждалих – п’ятеро дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, один випадок отруєння чадним газом стався 17 травня близько 10:50 год. у приватному будинку в Дублянах на Жовківщині. Внаслідок цього постраждало троє осіб, серед них – двоє дітей 12-річного та 10-річного віку. Їх доставили до лікувальних закладів Львова.

Ще один інцидент стався цього ж дня близько 16:40 год. у квартирі в Стрию. Чадним газом отруїлося п’ятеро людей, серед них – троє дітей віком 10, 8 та 5 років. У стані середнього ступеню важкості постраждалих госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню.

Обставини обох випадків встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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