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Два ісламські свята стануть в Україні державними

Ольга Денисяка

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Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

 

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що два найбільших ісламських свята стануть державними в Україні. Найближчим часом буде підписано президентський указ.

Таку ідею він висловив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, серед яких були лідери кримських татар Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.

Також в ОП додали, що з метою вирішення проблемних питань кримськотатарського народу Володимир Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі Президента, у складі якої будуть кримські татари.

Зазначимо, що День пам’яті в Україні відзначається щорічно 18 травня, у річницю депортації кримськотатарського народу 1944 року.

Довідково:

Курбан-байрам – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Воно триває три-чотири дні, під час яких паломники приносять в жертву тварин.

Ураза-Байрам – свято, якому передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан. Мусульмани вірять, що саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мекка й людям було даровано Коран.

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