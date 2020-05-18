Два ісламські свята стануть в Україні державними

Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.
Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що два найбільших ісламських свята стануть державними в Україні. Найближчим часом буде підписано президентський указ.
Таку ідею він висловив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, серед яких були лідери кримських татар Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.
Також в ОП додали, що з метою вирішення проблемних питань кримськотатарського народу Володимир Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі Президента, у складі якої будуть кримські татари.
Зазначимо, що День пам’яті в Україні відзначається щорічно 18 травня, у річницю депортації кримськотатарського народу 1944 року.
Довідково:
Курбан-байрам – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Воно триває три-чотири дні, під час яких паломники приносять в жертву тварин.
Ураза-Байрам – свято, якому передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан. Мусульмани вірять, що саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мекка й людям було даровано Коран.
Ольга Денисяка