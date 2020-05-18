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126-річчя львівського трамвая святкуватимуть в режимі онлайн

Ольга Денисяка

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Цьогоріч виповнюється 126 років як у Львові поїхав перший електричний трамвай. У зв’язку з карантином ЛКП «Львівелектротранс» пропонує долучитись до святкування всім охочим, залишаючись у своїх домівках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У неділю, 31 травня, у прямому ефірі глядачі зможуть почути історію львівського трамвая, цікаві факти про депо та побачити ексклюзивні старі фото, пов’язані з історичними подіями. Для всіх глядачів екскурсію проведе науковий працівник Львівського історичного музею, відділу науки та техніки Олександр Арістархов. Задля безпеки громадян святкування пройде у режимі онлайн.

Крім екскурсії, до 126-річчя львівського трамвая на офіційній сторінці ЛКП «Львівелектротранс» пройде невеликий конкурс. На учасників чекає кілька легких питань на знання історії львівського трамвая. Серед всіх учасників, які зможуть правильно відповісти на всі запитання, 31 травня рандомним способом оберуть переможця, якому подарують квартальний проїзний.

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