Ворог обстріляв українські позиції біля Авдіївки: поранено військового

На Донбасі у неділю, 17 травня, бойовики поранили українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Як зазначається, від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстріляв позиції українських військових біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

«Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати противника уточнюються», – наголошують у пресцентрі ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.