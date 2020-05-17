Серед секонд-хенду, який везли з Польщі, виявили новий одяг та взуття

На пункті пропуску «Рава-Руська- Гребенне» серед секонд-хенду виявили новий одяг та взуття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Зазначається, що вживаний одяг везли з Польщі на адресу організації, зареєстрованої у Києві.

«На підставі аналізу та оцінки ризиків вантажівку скерували на огляд з допомогою стаціонарної скануючої системи. Ренген показав відмінності у структурі вантажу. Тож авто скерували на розвантаження», – повідомили митники.

Відтак митно-прикордонна оглядова група у місці визначеному сканером серед вживаного одягу знайшли упаковки з новим одягом та взуттям. Наразі здійснюються заходи щодо документування правопорушення.

Фото: Галицька митниця