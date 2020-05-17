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На кордоні у Львівській області викрили парапланову контрабанду

Соломія Головіна

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У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська» у неділю, 17 травня, чоловік вантажівкою намагався незаконно провезти на територію України три спортивні параплани. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

 

Водій помітно нервувався, тому Держприкордонслужби вирішили поглиблено оглянути його транспортний засіб.

Під час спільної з митниками перевірки спального приміщення вантажівки «ДАФ» прикордонники виявили три добре упаковані спортивні параплани.

Документів на перевезення через державний кордон цього товару чоловік не мав.

Товар вилучено та передано компетентним органам.

Фото: ДПСУ

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