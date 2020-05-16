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В Академії сухопутних військ відзначили кращих науковців

Вероніка Рой

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В Україні 16 травня відзначають День науки. У зв’язку з цим у Національній академії сухопутних військ відзначили кращих науковців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового навчального закладу.

 

В Академії зазначають, що захід відбувся з урахуванням карантинних заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусу COVID-19. Зібрання пройшло на рівні керівників структурних підрозділів вишу, з суворим дотриманням вимог соціального дистанціювання та в індивідуальних засобах захисту.

Вітав науковців начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він відзначив вагомий внесок всіх представників військової науки, що служать та працюють у Академії сухопутних військ, у зміцнення обороноздатності України та подякував їм за невтомну працю на благо Батьківщини.

«Саме вони, разом з колегами з наукових підрозділів Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів, в умовах збройного протистояння підступній агресії, формують еліту нашого війська, розвивають військову науку в ім’я зміцнення обороноздатності незалежної України», – підкреслив він.

Також від імені Міністра оборони України очільник Академії сухопутних військ вручив Почесну грамоту одному з провідних науковців навчального закладу – начальнику кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, доктору наук з фізичного виховання та спорту, професору, полковнику Сергію Романчуку.

Вручення решти відзнак та заохочень було здійснено керівниками структурних підрозділів у мікрогрупах.Зокрема, п’ять науковців академії нагороджені відзнаками Міністра оборони України, дев’ять – відзнаками Головнокомандувача ЗС України, 48 науковців – відзнаками Командувача Сухопутних військ ЗС України, 49 науковців – подяками і грамотами начальника академії.

Фото: Академія сухопутних військ

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