У Львові 28-річний водій, який порушив ПДР, хотів дати хабар поліцейським

У Львові 28-річний водій намагався дати хабар поліцейським, аби уникнути відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився у суботу, 16 травня. Близько 15.40 на вулиці Шпитальній у Львові патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Рено Кенго», водій якого грубо порушив вимоги Правил дорожнього руху. Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення чоловік, аби уникнути покарання, запропонував поліцейським хабар у розмірі 500 гривень.

«Поліцейські неодноразово попереджали водія про неприпустимість таких дій, а також про кримінальну відповідальність, передбачену за подібне правопорушення, проте, незважаючи на це, він наполягав на своєму», – зазначають у Нацполіції Львівщини.

Як уточнили у патрульні, затриманий водій є іноземцем, але мешкає у Путомитівсьому районі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або обмеження волі на термін від двох до чотирьох років, чи позбавлення волі на той самий термін. Проводиться досудове розслідування.