У Яворові поліцейські вилучили у перехожого мішок з набоями

У суботу, 16 травня, на вул. Загороди у місті Яворів, що на Львівщині, поліцейські вилучили у перехожого мішок з набоями до вогнепальної зброї. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, близько 11.00 поліцейські на вулиці Загороди у місті Яворів виявили чоловіка, котрий мав з собою мішок із набоями до вогнепальної зброї. Правохоронці встановили особу перехожого. Ним виявився 33-річний раніше судимий місцевий мешканець. У нього вилучили 210 набоїв калібру 5.45 мм.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Вилучені боєприпаси скеровані на експертне дослідження. Наразі проводиться досудове росзлідування. Поліцейські встановлюють походження набоїв.

Фото: Нацполіція