У Дрогобичі двоє школярів вкрали скутер у 44-річної жінки

У Дрогобичі поліцейські розшукали двох неповнолітніх хлопців, котрі викрали скутер з подвір’я44-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

15 травня до поліції за допомогою звернулась 44-річна жителька Дрогобича. Жінка повідомила, що вночі з її подвір’я було викрадено скутер «Viper».

Првоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє мешканців Дрогобича віком 13 та 14 років. Викрадений транспортний засіб поліцейські у них вилучили. Наразі проводиться досудове розслідування.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термінв від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

Фото: Нацполіція