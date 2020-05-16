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На Володимира Великого «Ланос» збив львів’янина

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 15 травня, у Львові на перехресті вулиць Володимира Великого – Боткіна у Львові автомобіль «Ланос» збив 52-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

За даними поліції, аварія сталася близько 16.25. Водій автомобіля ЗАЗ-Ланос, 56-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, також жителя Львова віком 52 роки. У результаті наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці доставили на арештмайданчик. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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