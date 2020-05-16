На Сихові чоловік хотів вкрасти велосипед, аби доїхати додому

Патрульні затримали мешканця Пумтомитівщини, котрий намагався викрасти велосипед на Сихові у Львові, аби дістатися додому. Про це Львівському порталу пвідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Цієї ночі патрульні помітили на проспекті Червоної Калини підозрілого чоловіка, який силою намагався вирвати прикріплений велосипед однієї із прокатних фірм.

Поліцейські припинили протиправні дії чоловіка. Та під час розмови з 41-річним мешканцем Пустомитівського району патрульні з’ясували, що чоловік хотів взяти велосипед, щоб доїхати додому.

Оглянувши місце події, патрульні виявили пошкодження на 3 велосипедах та паркмайданчику. На момент виявлення правопорушення зв’язатися з власниками майна інспекторам не вдалось. Копи вирішили супроводити чоловіка у Сихівський відділ поліції для встановлення всіх обставин події.

Фото: патрульна поліція