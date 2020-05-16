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Коронавірус в Європі: дані про хворих у різних країнах

Вероніка Рой

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Станом на 16 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 646 409 людей. При цьому померли 308 984 осіб, а одужали – 1 770 751 людина. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1 955 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 88 507 людей. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

  1. Бразилія – (14,817) + 824
  2. Британія – (33,998) + 384
  3. Франція – (27,425) + 351
  4. Італія – (31,610) + 242
  5. Іспанія – (27,459) + 138
  6. Росія – (2,418) + 113
  7. Німеччина – (8,001) + 73
  8. Бельгія – (8,959) + 56
  9. Нідерланди – (5,643) + 53
  10. Польща – (907) + 24
  11. Україна (476) +21
  12. Румунія– (1,070) + 17

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі: 

  1. РФ – (262,367) + 10,598
  2. Британія – (236,711) + 3,560
  3. Іспанія – (274,367) + 1,721
  4. Італія – (223,096) + 789
  5. Білорусь – (26,885) + 947
  6. Німеччина – (175,699) + 724
  7. Швеція – (29,207) + 625
  8. Україна – (17,330) + 483
  9. Польща – (18,016) + 401
  10. Бельгія (54,644) + 356

В Україні станом на ранок 16 травня підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них – 528 протягом останньої доби. Разом з цим минулої доби одужали від коронавірусу 433 людей. Це рекордна кількість осіб з початку епідемії.

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