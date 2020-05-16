Коронавірус в Європі: дані про хворих у різних країнах

Станом на 16 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 646 409 людей. При цьому померли 308 984 осіб, а одужали – 1 770 751 людина. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1 955 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 88 507 людей. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

Бразилія – (14,817) + 824 Британія – (33,998) + 384 Франція – (27,425) + 351 Італія – (31,610) + 242 Іспанія – (27,459) + 138 Росія – (2,418) + 113 Німеччина – (8,001) + 73 Бельгія – (8,959) + 56 Нідерланди – (5,643) + 53 Польща – (907) + 24 Україна (476) +21 Румунія– (1,070) + 17

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі:

РФ – (262,367) + 10,598 Британія – (236,711) + 3,560 Іспанія – (274,367) + 1,721 Італія – (223,096) + 789 Білорусь – (26,885) + 947 Німеччина – (175,699) + 724 Швеція – (29,207) + 625 Україна – (17,330) + 483 Польща – (18,016) + 401 Бельгія (54,644) + 356

В Україні станом на ранок 16 травня підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них – 528 протягом останньої доби. Разом з цим минулої доби одужали від коронавірусу 433 людей. Це рекордна кількість осіб з початку епідемії.