У школах Львова ремонтують басейни

Поки діти навчаються дистанційно, у трьох школах Львова відновлюють басейни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зараз проводять ремонти трьох басейнів:

У СЗШ № 29 роботи на завершальному етапі – оздоблюють чаші басейну.

У СЗШ № 72 провели модернізацію опалення, замінили вікна та двері, поштукатурили приміщення, завершують проведення каналізації та вентиляції, тривають загальнобудівельні роботи.

У СЗШ № 86 замінили систему опалення, провели стяжку підлоги, поштукатурили стіни та завершують електромонтажні роботи.

Окрім того, управління освіти ЛМР коригує і виготовляє проєктно-кошторисну документацію на ремонт ще для 7 басейнів у чотирьох школах (ліцей ім. І. Пулюя, СЗШ «Первоцвіт», СЗШ № 43, ліцей № 94) та трьох садочках (ЗДО № 57, ЗДО «Веселка», ЗДО № 5).

Загалом у навчальних закладах міста нараховується 28 басейнів, з яких 24 у школах та 4 у садках. Серед цих басейнів є 19 діючих та 9, що потребують капітального ремонту.

Фото: ЛМР