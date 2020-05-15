ОСТАННІ НОВИНИ

У школах Львова ремонтують басейни

Ольга Денисяка

|

Поки діти навчаються дистанційно, у трьох школах Львова відновлюють басейни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Зараз проводять ремонти трьох басейнів:

  • У СЗШ № 29 роботи на завершальному етапі – оздоблюють чаші басейну.
  • У СЗШ № 72 провели модернізацію опалення, замінили вікна та двері, поштукатурили приміщення, завершують проведення каналізації та вентиляції, тривають загальнобудівельні роботи.
  • У СЗШ № 86 замінили систему опалення, провели стяжку підлоги, поштукатурили стіни та завершують електромонтажні роботи.

Окрім того, управління освіти ЛМР коригує і виготовляє проєктно-кошторисну документацію на ремонт ще для 7 басейнів у чотирьох школах (ліцей ім. І. Пулюя, СЗШ «Первоцвіт», СЗШ № 43, ліцей № 94) та трьох садочках (ЗДО № 57, ЗДО «Веселка», ЗДО № 5).

Загалом у навчальних закладах міста нараховується 28 басейнів, з яких 24 у школах та 4 у садках. Серед цих басейнів є 19 діючих та 9, що потребують капітального ремонту.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...