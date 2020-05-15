У Львові 62-річна жінка організувала продаж нарковмісних таблеток

У Львові 62-річна жінка та двоє спільників за підробленими рецептами купували нарковмісні препарати, зокрема «метадон», і продавали їх наркозалежним. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 62-річна львів’янка, учасниця програми замісної підтримуючої терапії, отримувала нарковмісні препарати для власного вживання, проте, замість цього, продавала їх наркозалежним особам.

Окрім того, зловмисниця займалась підробкою рецептурних бланків на право придбання сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежено.

«До своєї незаконної діяльності вона залучила двох спільників, також учасників програми замісної підтримуючої терапії, раніше судимих львів’ян віком 41 та 56 років. За підробленими рецептами вони купували сильнодіючі лікарські засоби та в подальшому збували їх наркозалежним особам», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Також він додав, що під час обшуків поліцейські знайшли у зловмисників велику кількість нарковмісних таблеток та медичних препаратів, підроблені рецептурні бланки, печатки та штампи, електронні ваги, а також грошові кошти у різних валютах, виручені від незаконної діяльності. Усе виявлене правоохоронці скерували на експертне дослідження.

Поліцейські затримали організаторку збуту наркотичних засобів. Вирішуються питання щодо повідомлення їй про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна, а також обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також вирішується питання щодо повідомлення спільникам зловмисниці про підозри у вчиненні таких самих кримінальних правопорушень та підробці документів. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Фото: поліція