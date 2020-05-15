ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині зросли ціни на фрукти, гречку та яйця

Вероніка Рой

|

У Львівській області у квітні 2020 року порівняно з попереднім місяцем зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на 2,3%.  Найбільше подорожчали на фрукти та гречка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Так, згідно із даними управління статистики, найбільше подорожчали фрукти – на 18,5%, крупи гречані – на 17,3% та яйця – на 17,2%. Також орієнтовно на 5,1–2,7% зросли ціни на маргарин, хліб житній, житньо-пшеничний, овочі, рис, пшоно, цукор, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці.

Крім цього на 2,4–1,0%  подорожчали сметана з підвищеним вмістом жиру, консерви рибні в олії, ковбасні вироби, яловичину, масло вершкове, шоколад, мінеральні та джерельні води, кава мелена та майонез.

Натомість у квітні впали ціни всередньому на на 15,1% на птицю. Також на 8,1–1,6% подешевшали крупи манні, філе та окремі порційні частини курячі, борошно пшеничне, олія соняшникова, сіль, молоко, риба жива, охолоджена.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...