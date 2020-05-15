На Львівщині зросли ціни на фрукти, гречку та яйця

У Львівській області у квітні 2020 року порівняно з попереднім місяцем зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на 2,3%. Найбільше подорожчали на фрукти та гречка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Так, згідно із даними управління статистики, найбільше подорожчали фрукти – на 18,5%, крупи гречані – на 17,3% та яйця – на 17,2%. Також орієнтовно на 5,1–2,7% зросли ціни на маргарин, хліб житній, житньо-пшеничний, овочі, рис, пшоно, цукор, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці.

Крім цього на 2,4–1,0% подорожчали сметана з підвищеним вмістом жиру, консерви рибні в олії, ковбасні вироби, яловичину, масло вершкове, шоколад, мінеральні та джерельні води, кава мелена та майонез.

Натомість у квітні впали ціни всередньому на на 15,1% на птицю. Також на 8,1–1,6% подешевшали крупи манні, філе та окремі порційні частини курячі, борошно пшеничне, олія соняшникова, сіль, молоко, риба жива, охолоджена.