На Львівщині прикордонники викрили поляка з контрабандним пивом

На Львівщині викрили поляка, який нелегально віз в Україну пиво, та намагався підкупити хабарем прикордонника, аби уникнути перевірки. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі.

Як повідомляться, поляк прибув 14 травня в пункт пропуску «Краківець». Іноземець вантажівкою та перевозив на лафеті легкові автомобілі.

«Щоб уникнути поглибленої перевірки, водій запропонував прикордоннику 20 євро та 30 злотих. Від неправомірної винагороди охоронець держрубежу категорично відмовився та, як годиться, поінформував керівництво», – інформують в ДПСУ.

В салонах легковиків прикордонники знайшли понад 750 банок слабоалкогольних напоїв. Контрабандні товари вилучили працівники митниці.

Про факт надання неправомірної вигоди прикордонники повідомили Нацполіцію. Такий злочин карається штрафом або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років.

Фото: ДПСУ