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Масове тестування на антитіла до COVID-19 може розпочатися вже наступного тижня, – МОЗ

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я України готується затвердити алгоритм для проведення масових тестів імуноферментного аналізу для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на традиційній нараді з президентом Володимира Зеленського, передає пресслужба глави держави.

 

За словами голови МОЗ, якщо все відбуватиметься згідно з планами, тестування на антитіла можуть розпочати вже наступного тижня.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що такі тестування дозволять ретроспективно подивитися наявність антитіл та епідеміологічно дізнатися, чи були пропущені випадки інфікування.

Перші тестування на антитіла до коронавірусу планують запускати в Одеській і Сумській областях.

Зазначимо, що Україна може стати п’ятою країною у світі, де буде запущена масова ІФА-діагностику для виявлення антитіл до коронавірусу COVID-19. Наразі такі тестування відбуваються у Німеччині та Сполучених Штатах Америки.

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