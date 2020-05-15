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ЛКП «Лев» шукає господарів для чотирьох собачок

Ольга Денисяка

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Львів’ян просять допомогти прилаштувати чотирьох собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Лев».

 

Тож, нову домівку шукають:

Дворічна ЧІБА уже вакцинована та стерилізована.  Донедавна проживала на вулиці. Вона зовсім не худенька дівчинка, бо, мабуть, на вулиці всі її любили і підгодовували. Тепер ЛКП «Лев» шукає длянеї дім з хорошими людьми.

Однорічний СТЬЮІ – вакцинований та кастрований хлопчик. Він ще зовсім «зелений» і такий смішний. Юний та дуже тягнеться до знань: навчився за один день гуляти на повідку, а за один урок з кінологом – команді «сидіти». І друзів заводить швидко – кожен, хто його погладить, вже для нього друг.

Однорічна БАСЯ – стерилізована та вакцинована. Маленька дівчинка, яка важить всього 11 кілограмчиків, могла б розчулити кожного. Зазирає в очі і обіймає лапкою.

Лагідне пташенятко ШУРІК – 5 років, кастрований, вакцинований. Потрапив до ЛКП «ЛЕВ» знесиленим і занедбаним. Зараз роздивляється навкруги і тягнеться носиком до всіх людей. Уважний і дуже дружній.

 

Зазначимо, що ЛКП «Лев» працює щодня з 8:00 до 20:00 год. За адресою: м. Львів, вул. Промислова, 56. Контактний телефон (068) 535-45-45

Фото: Ірина Шелест та Марта Сирко

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