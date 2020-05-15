Комунальні ліси закликають повернути громадам

Ліси, які сьогодні є в користуванні Львівської обласної ради та її комуального підприємства «Галсільліс», необхідно повернути громадам. Це забезпечить стабільні надходження в місцеві бюджети, сприятиме належному контролю громад над лісовою господаркою, а головне – призведе до зменшення незаконних рубок лісів. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив відомий активіст Василь Курій.

За його словами, КП «Галсілліс» свтворено для господарювання, наповнення бюджету та охорони лісів, які належать громаді, але насправді так не є.

«Галсілліс» є злісним порушником законодавства та одним із стовпів на який опирається лісова мафія у Львівській області. До цього причетні дуже багато чиновників, правоохоронців і екологів. Економічна діяльність цього підприємства є збитковою, а дочірні підприємства накопичили мільйонні борги… «Галсілліс» необхідно ліквідувати, а землі повернути громадам», – переконаний Василь Курій.

Він також розповів, що депутати ЛОР створили КП «Галсільліс» 8 лютого 2000 року, опираючись на рішення сільських рад про передачу в користування лісів «Галсільлісу». Однак ці рішення буцімто були прийняті під тиском на сільських голів та депутатів. У той же час рішень від усіх сільських рад не було, але, не зважаючи на це, Львівська обласна рада створила «Галсільліс».

«28 грудня 2000 року, було створено ручне комунальне підприємство обласної ради, покликанням якого стало обслуговування політичних еліт Львівщини», – повідомив Василь Курій.

Активіст припускає, що восени, коли в Україні завершиться процес децентралізації. новостворені ОТГ не стануть терпіти такого господарювання, а відтак 146 тисяч га лісу, а це 21% усіх лісів Львівщини, мають повернути під контроль громадам. Із децентралізацією і укрупленням районів Львівщини «Галсільліс» мали б реформувати, а ліси повернути громадам. До прикладу на Львівщині прогнозується утворення 70 ОТГ, і близько 50 з них включатимуть ділянки, які сьогодні налажать «Галсільлісу».

«У кожному із них на контрактній основі можна створити невеликі лісові комунальні підприємства, де працюватимуть від одного до трьох лісників, із відповідною профільною лісотехнічною освітою. Їхній обов’язок – догляд за лісом, ведення документації, відвід ділянок для проведення рубок і нових насаджень. Охорона лісу була б за охоронною фірмою, до якої можна залучати колишніх військових. Зараз в «Галсільлісі» з бюджету утримують 541 людину. Після реформи достатньо буде 120-150 фахівців… Люди отримають можливість госпорядувати своїм лісом і найголовніше, що сільскі ради/ОТГ отримають ресурс для сталого розвитку», – переконаний Василь Курій.

Контроль за новоутвореними комунальними підприємствами мали б здійснювати, голова ОТГ, депутатський корпус і сама громадськість. З того моменту вже не має бути пилорамників (які здійснюють безпосередньо вирубку), а лісозаготівельники та деревообробні підприємства, які створюють робочі місця та наповнюють бюджет.

У підсумку Василь Курій закликав голову ЛОДА Максима Козицького створити робочу групу з вивчення цього питання, а також звернувся до депутатів місцевих рад, сільських та міських голів, голів ОТГ, громадських організацій, активістів та майбутніх кандидатів у депутати із закликом – підтримати передачу комунальних лісів громадам.

Відеобрифінг PressClub Lviv