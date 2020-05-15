До суду скерували справу депутата від УКРОПу, якого підозрюють у збуті наркотиків

Поліція завершила досудове розслідування та скерувала справу до суду справу щодо угрупування, яке розповсюджувало наркотики по всій Україні, а також – за кордоном. Серед підозрюваних в організації збуту наркотиків – 24-річний депутат Лопатинської ОТГ на Львівщині, член УКРОПу Сергій Феденишин.

Як інформує пресслужба Нацполіції Львівщини, у листопаді минулого року за результатами масштабної спецоперації було затримано двох організаторів, один із них – діючий депутат об’єднаної територіальної громади, та 17 учасників злочинної групи. Зловмисники займалися виготовленням та збутом наркотиків як на території країни, так і за її межами. Лише через інтернет-магазин було реалізовано наркотичних засобів та психотропних речовин майже на 21 мільйон гривень.

Правохоронці під час майже 100 санкціонованих обшуків, які проводилися на території шести областей, вилучили понад 46 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 170 літрів прекурсорів вартістю 25 мільйонів гривень. Окрім цього, вилучено 24 тисячі доларів США, 1100 євро та 38,6 тисяч гривень, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, «чорнові» записи з даними про «рух» наркотиків, дилерів, «клієнтуру» та боржників, а також 6 автомобілів преміум-класу.

Згодом стало відомо, що в організації розповсюдження наркотиків підозрюють 24-річного депутата Лопатинської ОТГ на Львівщині, члена УКРОПу Сергія Феденишина. Після його затримання партія «УКРОП» повідомила, що Сергія Феденишина виключили зі своїх лав.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Організаторам та учасникам синдикату наркоторговців інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 Кримінального Кодексу України.