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В організації масштабного наркоугрупування підозрюють депутата УКРОПу

Вероніка Рой

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В організації злочинного угрупування, яке розповсюджувало наркотики по всій Україні, а також – за кордоном, підозрюють 24-річного депутата Лопатинської ОТГ на Львівщині, члена УКРОПу Сергія Феденишина. Цю інформацію підтвердили та вже прокоментували в УКРОПі Львівщини.

 

«Учора прокурор області пані Ірина Діденко повідомила про затримання за підозрою в організації збуту наркотичних засобів депутата однієї з ОТГ на Львівщині. Як з’ясувалося, затриманий – Феденишин Сергій – балотувався від нашої партії на виборах до Лопатинської ОТГ», – мовиться у повідомленні УКРОПу.

Згідно із повідомленням, сьогодні Сергія Феденишина виключили з лав УКРОПу.

Як повідомляє Zaxid.net з посиланням на прокурорку Львівської області Ірину Діденко, на сьогодні підозри оголошені усім 19 затриманим. Двом організаторам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою по 20,7 млн грн застави кожному, ще п’яти фігурантам – по 15 млн грн.

Нагадаємо, 26 листопада правоохоронці викрили злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по всій Україні, а також – за кордоном. Зокрема, було затримано двох організаторів зі Львівщини, один із них – діючий депутат ОТГ, та 17 учасників угруповання. Правоохоронцями було вилучено понад 46 кг наркотиків та 170 літрів речовин для виробництва наркотичних засобів, вартістю 25 мільйонів гривень.

Продавали наркотики та психотропні речовини як в обласних та найбільших районних центрах України (понад 100 населених пунктів), так і за її межі – на території Молдови та Білорусі. Злочинна організація розповсюджувала такі небезпечні психотропні речовини як амфетамін, метадон, UR-144 та PVP, МДМА та кокаїн.

Фото: УКРОП

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