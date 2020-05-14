У потрійній ДТП на Сихові постраждав мотоцикліст

В середу, 13 травня, на вул. Коломийській на Сихові виникла потрійна аварія, у якій постраждав 45-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, орієнтовно о 08:30 год. зіткнулись автомобіль Opel Astra, за кермом якого перебував 47-річний житель Львова, мотоцикл Keeway» під керуванням 45-річного львів’янина, а також автомобіль Peugeot 207, яким керував 30-річний місцевий мешканець.

Внаслідок потрійної ДТП мотоцикліст отримав різні травми, тож його доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.