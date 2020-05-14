Тиждень української музики: онлайн-трансляції Львівської опери 15-17 травня

Цього тижня Ви матимете змогу переглянути онлайн оперні вистави українських композиторів з репертуару Львівської національної опери. Три обрані вистави – це невеличка подорож у часі: як розвивалося українське оперне мистецтво від кінця ХІХ століття до сьогодення. Від улюбленої багатьма поколіннями опери «Наталка Полтавка», що була створена Миколою Лисенком наприкінці 1880-их років; драми «Украдене щастя» Юлія Мейтуса – опери середини ХХ століття; до феєрії сучасного українського композитора Євгена Станковича «Коли цвіте папороть», що написана ще у 1970-их, однак новітня прем’єра якої відбулася лише у 2017 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Трансляції вистав відбуваються на YouTube-каналі Львівської національної опери за посиланням (доступ до перегляду дійсний на час трансляції вистави та 12 годин після її закінчення): https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos

15 травня, п’ятниця, о 19:00 – опера «Украдене щастя» Юлія Мейтуса;

16 травня, субота, о 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка;

16 травня, субота, о 19:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича.

17 травня, неділя, о 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка;

17 травня, неділя, о 19:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича.

«Украдене щастя»

Опера «Украдене щастя» Юлія Мейтуса з часу прем’єри на сцені Львівської опери у 1960 році досі залишається в репертуарі театру. Лібрето створене М. Рильським за однойменною драмою Івана Франка. Сюжет опери вражає глибиною життєвої драми, а почуття головних героїв любовного трикутника, втілені у особливо емоційній музиці. Львівська національна опера транслюватиме онлайн архівний запис вистави 2009 року, за участі славетних солістів театру – Народних артистів України Володимира Ігнатенка (Микола Задорожний) та Ігоря Кушплера (Михайло Гурман), а також Заслуженої артистки України Любов Качали (Анна).

Тривалість: 1 год. 55 хв, виконується українською мовою

«Наталка Полтавка»

Опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка, прем’єра якої відбулася у 1889 році, написана за однойменною п’єсою Івана Котляревського. Цей твір вивчають ще у школі, а мелодії з опери – відомі і рідні серцю кожному українцю! Адже понад 200 років Наталка Полтавка – улюблениця українського театру, а згодом сюжет про кмітливу дівчину постав і на оперній сцені. Пісенні номери опери розкривають ключові моменти сюжету – тут і прониклива лірика закоханих, жартівливі пісні та діалоги, і щасливий фінал розумної та вірної Наталки та її нареченого Петра!

Тривалість: 1 год. 45 хв, виконується українською мовою

«Коли цвіте папороть»

Феєрія «Коли цвіте папороть» у двох діях сучасного українського композитора Є. Станковича – це вражаючий спектакль, що поєднує енергетичну музику, хорове виконавство, народні традиції обряду на свято Івана Купала і сучасну хореографію. Доповнює враження – яскраве дійство з використанням 3D-технологій.

1 дія «Купало»: Людські, русалчині та відьомські купала тривають у купальську ніч. За легендою, в цей час лише на мить з’являється цвіт папороті. А можливо цією квіткою є саме мить кохання?

2 дія «Героїка»: «Золотій добі» легендарних часів язичництва, де панувала гармонія людини і природи, протиставляється доба гуманітарної катастрофи, війни, хаосу в Україні, починаючи з козацьких часів, і аж до сьогодення. Сподівання на новонародженого сина, який благословляється рідною землею і матір’ю – як майбутня надія України, її поводир і мудрець.

Новітня прем’єра феєрії відбулася на сцені Львівської національної опери наприкінці 2017 року. Та до того часу – твір пережив десятиліття забуття, будучи забороненим Радянською владою. «Я щасливий, що тепер у Львові мій твір відроджується по-новому, першим у грандіозному проекті Василя Вовкуна «Український прорив», − відзначив композитор Євген Станкович.

Тривалість: 1 год. 35 хв, виконується українською мовою