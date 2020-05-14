Прокуратура хоче виселити власників стрип-клубів зі Львівського палацу мистецтв

Прокуратура Львівщини через суд скасовує договір оренди на частину приміщень Львівського палацу мистецтв, яке специфічним чином отримали власники стрип-клубів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця прокуратури області Ірина Діденко.

Йдеться про ситуацію, яка на початку цього року набула чималого розголосу у Львові. Конкурсна комісія Львівської обласної ради, яка є власником Палацу мистецтв, віддала в оренду приміщення площею 423,2 кв м власникам кількох нічних клубів і стрип-барів.

Майже на три роки приміщення відкритого майданчика перед входом у палац отримала новостворена фірма ТзОВ «Львівські події». При цьому за згадане приміщення вона платитиме лише 18 000 грн на місяць, тоді як пропозиція іншого учасника конкурсу становила 120 000 грн на місяць.

«Вважаємо таку ціну необґрунтовано заниженою, а конкурс проведений із завідомо виписаними під одного з учасників умовами, тому просимо суд визнати недійсними його результати та договір оренди», – написала Ірина Діденко.

Через нових орендарів частини Львівського палацу мистецтв Форум видавців вже заявив, що опинився під загрозою зриву.

Детальніше про те, яким чином приміщення площею майже 430 кв м у самому центрі Львова віддали за таку низьку ціну, та що там збираються відкрити, читайте за цим посиланням.