Партія Шарія хоче через суд домогтися 3 мільйонів з держбюджету на свою діяльність

Партія Шарія позивається до Національного агентства з питань запобігання корупції через державне фінансування її статутної діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Окружного адміністративного суду міста Києва.

Зазначається, що позивач просить суд стягнути з держбюджету через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія в розмірі понад 3,2 млн. грн.

«Серед інших вимог – визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку позивача, полягає в не здійсненні розподілу коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій за минулий рік на користь вказаної партії», – мовиться у повідомленні суду.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Львівський портал, у жовтні 2019 року Верховна Рада скасувала держфінансування партій, які не набрали 5% на виборах (раніше було 2%). Нагадаємо, що за результатами парламентських виборів 2019 року партія отримала 2,23 % голосів.