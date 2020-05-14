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На Львівщині чоловік заявив про викрадення BMW, яке забрала колишня дружина

Ольга Денисяка

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Мешканець Стрийського району повідомив у поліцію, що у нього викрали автомобіль. Згодом авто знайшли, а за кермом перебувала колишня дружина заявника. Відтак на чоловіка склали адмінпротокол за завідомо неправдивий виклик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

13 травня 34-річний мешканець Стрийського району заявив у поліцію про викрадення його автомобіля BMW 520.

На території області поліція ввела план «Перехоплення», до розшуку  задіяли співробітників різних служб Стрийського та сусідніх підрозділів поліції.

Невдовзі правоохоронці затримали BMW за кермом якого була колишня дружина заявника. Факт викрадення – не підтвердився.

На чоловіка поліцейські склали адмінпротокол за завідомо неправдивий виклик спецслужб. Покарання, передбачене санкцією статті – штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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