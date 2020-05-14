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До кінця літа у Центрі Довженка збираються облаштувати оновлений концертний зал

Соломія Головіна

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У Центрі Довженка на Сихові незабаром відкриють оновлений концертний зал. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На проведення капітального ремонту з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень.

«Впродовж останніх 2 років у центрі Довженка відбувається дуже багато ремонтних робіт. Зокрема зараз ми здійснюємо капітальний ремонт частини підвальних приміщень та концертної зали. Капітальний ремонт підвальних приміщень передбачає облаштування сучасних гримерок для артистів, а концертна зала буде мати повністю переобладнані крісла, оновлену сцену та вихід на неї з гримерок, чого раніше тут ніколи не було. Це дуже важливо, адже місто потребує хорошої концертної зали, тому цей рік скерований на такі масштабні зміни. Для нас найважливішим пріоритетом є комфортне і безпечне перебування у Центрі Довженка гостей та створення якісного культурного продукту. Саме над цим ми й працюємо», – наголосила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Ремонтні роботи тут тривають з кінця 2019 року, завершити їх планують до початку осені.

«Згідно з угодою, ми виконуємо капітальний ремонт частини підвальних приміщень в Центрі Довженка. Виконуємо роботи відповідно до проекту. Спочатку були здійснені великі демонтажні роботи, звідси було виведено декілька машин будівельного сміття. Потім були залиті стяжки, під якими є дренажна система, змуровано перегородки, залито сходові марші Зараз будуть прокладатися інженерні мережі, проведені електричні, сантехнічні, облицювальні роботи та завершення робіт. Ремонт розпочався у грудні минулого року. Весь цей час ми проводимо роботи, хоча карантин і вніс свої корективи. Плануємо завершити об’єкт до кінця літа», – розповів заступник директора підрядної організації Роман Смолюк.

Сучасний концертний зал у цьому приміщенні дозволить проводити на Сихові ще більше подій та запрошувати ще відоміших гостей.

«Для культурної політики міста фундаментальним викликом є оновлення, модернізація мистецьких просторів для того, що можна було створювати якісний контент та продукт. Львову потрібна якісна інфраструктура, тому ми оновлюємо концертні зали, бібліотеки, народні доми, музеї. Дуже важливо, що зараз у Центрі Довженка ми створюємо сучасний концертний зал. Сихів є найбільшим районом міста і для його мешканців важливо мати свій, якісний концертний простір», – зазначила керівниця управління культури ЛМР Христина Береговська.

Фото: ЛМР

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