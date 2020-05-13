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Затримали ухильника від аліментів, який хотів підкупити прикордонницю

Андріяна Баланда

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В пункті пропуску «Краківець» 28-річний житель Хмельницької області намагався підкупити прикордонницю, щоб виїхати з України без сплати аліментів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними відомства молодому чоловіку обмежили виїзд за кордон, через несплату аліментів.

«Чоловік запропонував старшій зміни прикордонних нарядів неправомірну вигоду у розмірі 1 500 гривень та 200 злотих, щоб прикордонниця допомогла йому потрапити в Польщу. Правоохоронниця від хабаря відмовилася та проінформувала про порушника закону підрозділ внутрішньої безпеки та співробітників Нацполіції», – йдеться у повідомленні.

За порушення закону, про надання неправомірної вигоди службовій особі передбачається до 750 неоподатковуваних мінімумів штрафу, або ж до чотирьох років позбавлення волі.

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