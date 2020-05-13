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У Львові викрали іномарку

Ольга Денисяка

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Зранку 13 травня на вулиці Яворського у Львові викрали автомобіль Volkswagen Passat. Згодом авто розшукали на перехресті вулиць Кульпарківська – Перфецького. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

У повідомленні йдеться, що близько восьмої години ранку на лінію 102 зателефонував власник автомобіля Volkswagen Passat і заявив, що авто викрали.

Усі екіпажі отримали орієнтування про викрадення авто і вирушили на перехоплення. За лічені хвилини камери відеоспостереження зафіксували проїзд автомобіля на вулиці Любінській, а згодом на вулиці Володимира Великого.

На перехресті вулиць Кульпарківська – Перфецького інспектори заблокували автомобіль і затримали його водія. Ним виявився 32-річний львів’янин.

Фото: Патрульна поліція

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