У Львові викрали іномарку

Зранку 13 травня на вулиці Яворського у Львові викрали автомобіль Volkswagen Passat. Згодом авто розшукали на перехресті вулиць Кульпарківська – Перфецького. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

У повідомленні йдеться, що близько восьмої години ранку на лінію 102 зателефонував власник автомобіля Volkswagen Passat і заявив, що авто викрали.

Усі екіпажі отримали орієнтування про викрадення авто і вирушили на перехоплення. За лічені хвилини камери відеоспостереження зафіксували проїзд автомобіля на вулиці Любінській, а згодом на вулиці Володимира Великого.

На перехресті вулиць Кульпарківська – Перфецького інспектори заблокували автомобіль і затримали його водія. Ним виявився 32-річний львів’янин.

Фото: Патрульна поліція