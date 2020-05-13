У Львові шукають котів–донорів

Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» шукає котів, які б могли стати донорами крові. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Лев».

«Ваш чотирилапий може врятувати життя, ставши донором. Просимо господарів котів зголошуватись за номером (068) 535-45-45. Перед процедурою забору крові ми проводимо комплексний ветеринарний огляд на фізичний стан вашого домашнього улюбленця. Таким чином, донорство є цілком безпечним для тварини», – йдеться в повідомленні.

Донор має відповідати таким вимогам:

клінічно здоровий та вакцинований;

вагою від 4,5 кілограм;

віком від 2-7 років.

Нагадаємо, що у 2019 році на базі Львівського комунального підприємства «Лев» створено перший в Західній Україні банк крові для тварин. Завдяки цьому проекту ветеринари можуть врятувати життя не лише безпритульним, а й домашнім тваринам. За цей час здійснено близьк 90 переливань крові тваринам, які цього потребували.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00. м. Львів, вул. Промислова, 56. (068) 535-45-45