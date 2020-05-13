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Судитимуть чоловіка, який напав на 27-річного львів’янина

Ольга Денисяка

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До десяти років неволі загрожує раніше судимому львів’янину, який з пістолетом напав на 27-річного працівника пункту прийому вторсировини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Інцидент стався 4 березня близько 10:00 год. на подвір’ї пункту прийому вторинної сировини, що у Шевченківському районі Львова.

Того дня 49-річний раніше судимий львів’янин, спільно із невстановленою слідством особою, напав на 27-річного хлопця та, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші. Згодом декілька разів вдарив його у обличчя та голову.

У цей час його «напарник» викрав у юнака 5400 гривень та утік з місця злочину.

Такі дії кваліфіковано, як розбій. Чоловіка взяли під варту, йому загрожує – від 7 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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