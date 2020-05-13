На Львівщині п’яний водій пропонував хабар патрульним

На Львівщині 19-річний юнак у стані алкогольного сп’яніння намагався уникнути відповідальності пропонуючи поліцейським хабара. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, патруль Мостиського відділення поліції 12 травня близько 16:10 на автодорозі між селами Нагірне та Ганьковичі, зупинив автомобіль ВАЗ-2107 за грубе порушення правил дорожнього руху. За кермом виявили 19-річного жителя Мостиського району.

Патрульні запідозрили, що хлопець перебуває у стані алкогольно сп’яніння та запропонували пройти тест на вміст алкоголю в крові. Порушник відмовився та залишив 1 200 грн на пасажирському сидінні службового автомобіля, незважаючи на попередження копів про кримінальну відповідальніть. Відтак патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Кошти було вилучено, а на юнака відкрили кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі. Тепер молодому чоловіку загрожує штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до чотирьох років позбавлення волі.