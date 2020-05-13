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На Львівщині колишні міліціонери та поліцейський «видурили» матеріальної допомоги на 600 тисяч

Соломія Головіна

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На Львівщині двом колишнім міліціонерам та поліцейському оголосили підозри через налагоджену схему розкрадання державних коштів на понад 600 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається,  правоохоронці встановили причетність колишнього працівника поліції та двох його спільників, ексміліціонерів, до протиправних дій, на початку 2020 року. Відомості внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Правоохоронці з’ясували, що фігуранти провадження отримали одноразову матеріальну допомогу за підробленими документами. Зокрема вони підробили медичні карти, на основі яких військово-лікарська комісія встановила зв’язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ. А відтак медико-експертна комісія встановила змовникам третю групу інвалідності з частковою втратою працездатності.

Далі на підставі фальсифікованих документів зловмисники отримали матеріальну допомогу –  понад 600 тисяч гривень, чим завдали державі матеріальної шкоди у великому розмірі.

Вже оголошено про підозру трьом фігурантам за ч. 3,4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини колишнім міліціонерам та поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

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