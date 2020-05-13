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На Донбасі поранили українського військового

Ольга Денисяка

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Впродовж минулої доби, 12 травня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого отримав поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували поблизу Павлополя, Старогнатівки, Опитного, Кримського, поруч з Луганським. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

«Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – наші воїни відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів»,– йдеться в повідомленні.

У штабі також інформують, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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