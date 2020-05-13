Львів накриють грозові дощі

У Львові у четвер, 14 травня, прогнозують дощі з грозами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 14 травня, по місту Львову вночі та вранці очікуються значні дощі, гроза. Відтак – погіршення видимості в дощі.

Львівська міська рада просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.