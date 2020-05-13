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Командувач Нацгвардії одужав від COVID-19

Соломія Головіна

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Командувач Нацгвардії Микола Балан вже одужав від COVID-19 та приступив до виконання своїх обов’язків. Про це повідомляє МВС України у Facebook.

 

Як зазначається, контрольні та повторні тести показали негативні результати. Від сьогодні, 13 травня, генерал-лейтенант Микола Балан вже приступив до виконання своїх обов’язків.

При цьому у МВС додають, що станом на ранок 13 травня в Нацгвардії зафіксовано 28 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, на лікуванні перебуває 19 військовослужбовців, одужало – 9, на самоізоляції – 147. Летальних випадків немає.

Як повідомляв Львівський портал, у командувача Нацгвардії Миколи Балана коронавірус підтвердили 17 квітня.

Фото: ВВС

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