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Частина Залізничного району 14 травня буде без води: список адрес

Соломія Головіна

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У Львові у четвер, 14 травня, буде призупинено водопостачання до частини Залізничного району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, у зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням житлових будинків на вул. На Чвертях до новозбудованого водопроводу діаметром 110 мм, завтра, 14 травня, з 09:00 до 13:00 год., буде припинено подачу води до частини Залізничного району міста.

Зокрема, водопостачання буде призупинено до вулиць: Суботівська, Роксоляни, Кругова, Повітряна, Калнишевського, Немирівська, Загородня, Пропелерна, Моторна, Чижевського, Чечета, Каганця, Мацієвича, Олесницького, Мундяк, Блажкевич.

Натомість на вул. На Чвертях водопостачання буде припинено з 09:00 до 20:00 год.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

На час проведення ремонтних робіт і промивки львів’ян просять зробити необхідний запас води.

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