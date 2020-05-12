Жителька Львівщини впала у 12-метрову криницю. Жінка загинула

У Дрогобицькому районі жінка впала у 12-метрову криницю, у результаті цього вона загинула. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Як повідомляється, 11 травня о 20:29 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Підбуж на вул. Мічуріна, 16 Дрогобицького району на приватному подвір’ї в криницю глибиною 12 метрів впала 45-річна жінка, яка не подає ознак життя.

Рятувальники витягнули тіло на поверхню та передали працівникам поліції. Обставини події встановлюються правоохоронцями.