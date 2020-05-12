Зеленський призначив прессекретарку «Квартал 95» членом Національної ради

Керівник пресслужби студії «Квартал 95» Тетяна Руденко стала членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський, і вже розміщено на сайті глави держави. Передає кореспондент Львівського порталу.

За даними Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, указом Президента України від 12 травня 2020 року № 171 Тетяну Руденко призначено членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п’ять років, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

До цього часу Тетяна Руденко очолювала пресслужбу студії «Квартал 95».​

Як відомо, національна рада – це колегіальний орган, метою якого є нагляд за дотриманням законів у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень. Рада складається з восьми осіб, чотирьох призначає парламент, чотирьох – президент.

Як відомо, Володимир Зеленський – співзасновник студії «Квартал 95». До обрання президентом він був її художнім керівником.

За даними LB, Тетяна Руденко – сестра народної депутатки Ольги Руденко, колишньої менеджерки з маркетингу ТОВ «Квартал 95».

З липня 2019 року Тетяна Руденко стала власницею інтернет-видання «Йод.Медіа» замість Ірини Побєдоносцевої, яка зараз очолює директорат з питань інформаційної політики Офісу президента України.

Згідно з декларацією Тетяни Руденко, за 2019 рік вона заробила 106 тисяч гривень зарплати в студії «Квартал 95», отримала 20 тисяч гривень допомоги по народженню дитини, а корпоративні права iod.media купила за 500 тисяч гривень. Чоловік Руденко за минулий рік отримав 46 тисяч гривень у компанії «Гранд декор індастрі». Також сім’я зберігає близько $150 тисяч готівкою.