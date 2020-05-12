Вистрелив у голову: поліція затримала мешканця Миколаївського району, який вбив односельчанина

Правоохоронці затримали мешканця Миколаївського району, котрий вистрелив у голову своєму сусіду з саморобної вогнепальної зброї. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 11 травня. Того дня до поліції надійшло повідомлення про вбивство чоловіка, що сталось в одному із сіл Миколаївського району. Приїхавши на місце події, у будинку правоохоронці виявили тіло 60-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням голови.

Поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 42-річний односельчанин загиблого. Ввечері він зайшов до сусіда у будинок, вистрелив у господаря з саморобної вогнепальної зброї, а потім втік з місця події.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України та вилучили у нього знаряддя вбивства. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та обрання йому запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.