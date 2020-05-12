Вулицю Пилипа Орлика відремонтують капітально

У Львові вирішили капітально відремонтувати вул. Пилипа Орлика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що у липні були заплановані ремонтні роботи на вул. Пилипа Орлика. Однак після нинішньої робочої наради вулицю вирішили відремонтувати капітально.

«Відповідно ЛКП «Львівавтодор» буде оголошувати тендер на капітальний ремонт. Це буде трохи довше, але зробимо дорогу на 20−30 років. Якщо дорогу почнемо робити в липні, то роботи триватимуть до кінця року і трохи зачепимо наступний рік», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

При цьому він додав, що особливої складності в ремонтних роботах не повинно бути, лише великий об’єм: необхідно міняти мережі, дорожнє полотно – фактично заново будувати нову дорогу.

«До речі, зараз вул. Миколайчука, сусідня вулиця, теж в роботі. Буде гарна дорога до кладовища. Також ми хочемо зробити невеличкий проїзд по вул. Пилипа Орлика до вул. Миколайчука біля церкви св. Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Адже тут збудована прекрасна церква, тому комплексно підходимо до ремонтних робіт у цьому районі», – зазначив мер.

Фото: ЛМР