Вночі у Львові зіткнулись двоє п’яних водіїв

Вночі 12 травня у Львові зіткнулись автомобілі Toyota та Mazda. Один з водіїв був під наркотиками, інший – у стані алкосп’яніня. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія трапилась пізно вночі на перехресті вулиць Миколайчука-Лінкольна у Львові.

Інспектори встановили, що водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Mazda.

У 21-річного винуватця ДТП, патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Перевірка в медзакладі показала позитивний результат.

Водночас у водія автомобіля Mazda поліцейські виявили у ознаки алкосп’яніння. Від проходження перевірки 37-річний чоловік відмовився.

На винуватця аварії, патрульні склали протоколи за порушення ПДР, що спричинили ДТП та керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння. А на водія автомобіля Mazdа – протокол за керування транспортом в стані алкогосп’яніння.